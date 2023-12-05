Стрелял из пистолета: алматинец вымогал у возлюбленной деньги

22-летний алматинец вымогал у новой пассии полмиллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что новый знакомый, выдавая себя за внимательного ухажера, на днях приехал к ней домой и, под угрозой травматического пистолета, стал вымогать 500 тысяч тенге. В противном случае, обещал расправиться с ней и ее младшей сестрой.

"Девушка сказала, что не имеет таких денег. Тогда злоумышленник заставил ее сдать телефон в ломбард. На возражение – произвел один выстрел в пол квартиры. Испугавшись, она выполнила требования знакомого и передала ему 235 тысяч тенге, что выдали ей в ломбарде. В полицию за помощью девушка обратилась спустя 2,5 недели. Минувшим вечером подозреваемый был задержан при содействии коллег из УПЭ и патрульной полиции", – проинформировал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.

Как отметили в полиции рядом с ним были несколько мужчин, личности которых проверят на причастность к каким-либо противоправным действиям

Подозреваемого водворили в ИВС.

Ранее троих вымогателей из Шымкента задержала полиция Кызылорды.