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Законодательство РК

Крупную партию безакцизных сигарет арестовали в двух регионах Казахстана

В Казахстане оперативники арестовали партию безакцизных сигарет Фото: МВД Казахстана
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области совместно с коллегами из области Абай изъяли безакцизные сигареты на сумму 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Нарушители пытались незаконно переправить в Казахстан сигареты, которые не имели акцизных марок и документов, которые бы свидетельствовали об их происхождении.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух человек, которые пытались переправить контрабанду через границу.

Общая стоимость изъятого превысила сумму в 3 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

"Собранные материалы переданы в региональные департаменты службы экономических расследований, которыми начато досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность)", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

21 августа 2023 года стало известно, что партию контрафактных табачных изделий стоимостью более 967,5 млн тенге изъяли в Западно-Казахстанской области. Сигареты контрабандой ввозили из Кыргызстана. 

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