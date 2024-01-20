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Более тысячи блоков безакцизных сигарет обнаружили полицейские в Уральске

изъятие Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Западно-Казахстанской области отработали оперативную информация о торговле безакцизными сигаретами на территории областного центра, сообщает Zakon.kz.

В ходе обыска оперативники изъяли внушительную партию безакцизного товара: в одном из контейнеров на центральном рынке Уральска арендуемого жителем города изъято 174 блоков безакцизных сигарет, а также в принадлежащем ему гараже – еще 650 блоков беакцизных сигарет.


"Кроме того, в соседнем гараже его знакомого обнаружено и изъято 250 блоков безакцизных сигарет. Также при обыске автомашины полицейские изъяли обнаружили 68 пачек безакцизных сигарет. Всего изъято 1074 блока и 68 пачек безакцизных сигарет". Пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что крупную партию безакцизных сигарет арестовали в двух регионах Казахстана.

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