Здание СИЗО Уральска признали аварийным: что будет с арестованными

Здание СИЗО Уральска признано аварийным. В КУИС МВД РК ответили, куда отправят задержанных, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что по информации Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, в настоящее время в следственном изоляторе содержатся 150 человек. Часть зданий признана аварийной и не используется для содержания следственно-арестованных лиц. При этом эксплуатация пригодных для проживания помещений продлена до конца января 2025 года.

"Проводится повторная техническая экспертиза учреждения для дальнейшего принятия решения. В случае необходимости, содержащиеся следственно-арестованные будут перемещены в пределах региона. Угрозы для жизни сотрудников и содержащихся нет", – пояснили в комитете.

Из истории следует, что следственный изолятор Уральска был построен по приказу Екатерины Второй и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Кстати, тюрьму достроили уже после смерти императрицы, после разгрома восстания Пугачева. К тому же в Уральск регулярно отправляли пленных повстанцев с окраин империи – поляков, венгров, через Уральск лежал путь дальше к Каспийскому морю украинца Тараса Шевченко. Но в итоге строительство началось лишь в середине XIX века и было завершено в 1867 году.

Ранее сообщалось, что заключенным хотят предоставить возможность получать высшее образование в Казахстане.