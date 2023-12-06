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Актюбинка пострадала при обрушении лестницы в подъезде многоквартирного дома

женщина упала вместе с лестницей в подъезде Фото: astanatv.kz
Жительница Актобе упала с трехметровой высоты и едва выбралась из-под завалов от обрушившейся лестницы в многоквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Новикова рассказала Astana TV, что вышла в магазин и до обрушения успела спуститься на несколько ступенек.

"Дочку дома оставила и сама пошла и вместе с лестницей упала. Полдня провела в больнице, сейчас даже не то что спуститься со второго этажа, по дому еле передвигаюсь. Хорошо хоть ничего не сломала. Множественные ушибы, сотрясение мозга, смещение шестого позвонка у меня". Пострадавшая Екатерина Новикова

Уточняется, что лестнице, как и дому, около 60 лет. Но за эти годы деревянное сооружение ни разу не видело капитального ремонта. Пока не случилось ЧП. Впрочем, жители уверяют, опасность представляет не только она, но и весь дом в целом.

По словам жильцов, дом на 8 квартир строили в середине прошлого столетия. Здание сильно обветшало, прохудилась крыша, а отопление срочно пришлось делать в конце осени. Про то, что лестницу необходимо ремонтировать, люди говорят уже три года. Но у дома даже нет никакой формы собственности. Мол, никто не хочет брать ответственность за проблемный объект.

"Все время у нас дождь в середине именно подъезда, и постоянно как оттепель, так вода. Она сгнила, можно сказать. Здесь не разу не делали ремонт, даже в те времена все рушилось. Мы как могли, так и поддерживали этот дом", – сказала жительница города Актобе Елена Чилочий.

"Вообще паспорта не было, мы в прошлом году его сделали. На этот дом вообще, мы бесхоз. Коммунальные услуги только оплачиваем и все. А в остальном одни проблемы. Только 3 недели отопление делали. Запустили отопление. Трубы все порвало", – сказала жительница города Актобе Светлана Шеркешбаева.

Сообщается, что в данном районе Актобе насчитывается 14 аварийных домов. Этот, несмотря на его плачевное состояние, в список не входит. Соответствующее заключение дано в минувшем году. Но сами жители утверждают, что износ строения составляет около 80%, и просят одного – отремонтировать их дом. Чиновники о проблеме знают. Первым делом взялись за ремонт лестницы. Но менять будут только рухнувший пролет.

"Так как жители к нам обратились за помощью, мы с привлечением спонсоров готовы их обращение удовлетворить и сделать лестницу". Замакима района "Астана" города Актобе Жаксат Толегенов

Пока жильцы поставили временную лестницу. Что касается капитального ремонта, то дом обещают поставить в очередь на термомодернизацию. Необходимые для этого документы жильцы уже сдали. Но как долго им придется ждать, неизвестно.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в строящемся здании в Актау обрушился этаж.

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