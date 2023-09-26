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Упал с лестницы в школе Астаны: что известно о состоянии пострадавшего

Упал с лестницы: что известно о состоянии школьника в Астане Фото: pixabay
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Facebook рассказала о состоянии ученика столичной гимназии, который упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж, сообщает Zakon.kz.

Закиева уточнила, что постоянно находится на связи с мамой и врачами.

"Съездила в больницу, поговорила с мальчиком. Он в хорошем настроении, рассказал как это произошло (они с другом бежали вместе на урок, и друг его нечаянно толкнул), поговорила с мамой. Она сообщила, что ей очень неприятно, что в социальных сетях обсуждают их семью и ребенка".Динара Закиева

Кроме того, согласно медицинскому консилиуму, потребности в операции нет.

"На данный момент прогноз положительный, ребенок под наблюдением. Отец ребенка предложил, чтобы его знакомые врачи также осмотрели ребенка. Их ожидают в больнице".Динара Закиева

Закиева добавила, что состоялся разговор с представителем ребенка.

"Они сняли претензии со школы. Хотя я считаю, что это преступная халатность – между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года? Сейчас идет проверка".Динара Закиева

Омбудсмен также добавила, что по просьбе мамы, после выписки ребенка отправят на санаторно-курортное лечение/реабилитацию.

"Мы этим занялись. Также во всех школах пройдут рейды", – заключила Закиева.

О несчастном случае в столичной гимназии сообщили общественники: учащийся школы-гимназии №14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. Происшествие зафиксировала видеокамера.

Позднее стало известно, что после инцидента директора школы уволили. Кроме того, правоохранительные органы начали досудебное расследование.

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