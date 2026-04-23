Общество

600 животных могут остаться без дома: в Алматинской области разгорается громкий конфликт вокруг приюта

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 17:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Владелица приюта для бездомных животных из Алматинской области опубликовала тревожное обращение, заявив, что у нее забирают землю без компенсации, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение Евгения Мамаева разместила 22 апреля 2026 года на своей странице в Instagram.

"Я проиграла суд в борьбе за единственное убежище для бездомных животных. У меня забирают участок. Просто забирают. Без вариантов. Без ответа на главный вопрос: куда мне деть 600 животных?" – рассказывает казахстанка.

Автор отмечает, что это не просто животные – это ее дети и семья.

"Это моя жизнь. Я не бизнес строила. Я вытаскивала тех, кого выбросили, как мусор. Я не прошу жалости. Я прошу помощи. Мне одной это не вытянуть. Мне нужна поддержка. Потому что сейчас вопрос не про землю. Сейчас вопрос – выживут ли 600 жизней?" Евгения Мамаева

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу акимата Алматинской области за разъяснением ситуации.

В ведомстве подробно рассказали о происходящем.

Согласно ответу ведомства, жители села имени Н. Тлендиева Караойского сельского округа Илийского района Алматинской области неоднократно обращались в акимат с жалобами на деятельность питомника, расположенного на земельном участке, принадлежащем Мамаевой.

В обращениях было указано на систематический сильный шум, а также распространение резкого неприятного запаха.

"Отмечалось, что указанный запах носит постоянный характер и оказывает негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку и качество жизни населения. В этой связи акиматом Илийского района совместно с уполномоченными государственными органами был организован выезд. По его результатам установлено, что земельный участок используется не по целевому назначению".Пресс-служба акимата Алматинской области

Еще 19 августа 2025 года в Департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области был направлен запрос. В ответе говорится, что после проверки участка площадью 1,8850 га был выявлен факт его возможного нецелевого использования.

В целях устранения выявленных нарушений Департаментом по управлению земельными ресурсами Алматинской области подано исковое заявление в суд в отношении Мамаевой.

Со своей стороны акимат Илийского района предлагает предоставить Мамаевой Е. равноценный земельный участок, расположенный за пределами населенного пункта.

"Ситуация находится на контроле. Проводятся необходимые проверочные и разъяснительные мероприятия в рамках действующего законодательства Казахстана".Пресс-служба акимата Алматинской области

Сенат изучит поправки об эвтаназии животных, принятые Мажилисом – Ашимбаев

20 апреля сообщалось, что казахстанку оштрафовали после публикации о мучительной смерти котенка.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
