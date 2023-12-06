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Законодательство РК

Около 15 тысяч дефектов на автодорогах нашли полицейские в Жамбылской области

проверка дорог Фото: polisia.kz
В ходе проверки на автодорогах Жамбылской области полицейские выявили 14849 дефектов. К ответственности привлечены 343 должностных лица, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, с начала года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 2484 обследования автомобильных дорог области, при этом осмотром охвачено более 20 тыс. км дорог.

По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 2484 предписания.

"За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по ч. 1 ст. 63 КоАП РК – 230 должностных лиц, еще 20 ответственных лиц привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 631 КоАП РК за то же деяние, но уже повлекшее дорожно-транспортное происшествие", – рассказал начальник УАП ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев.

Еще в отношении 70 должностных лиц составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 630 КоАП РК за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения.

Отмечается, что за неисполнение предписаний, выданных сотрудниками дорожно-технической инспекции, к административной ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК привлечены должностные лица, ответственные за содержание автодорог района. Среди них руководители отделов жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог акимата города Тараза и Меркенского района, руководитель Шуского городского акимата.

Ранее сообщалось, по каким критериям будут отбирать дороги для ремонта и строительства.

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