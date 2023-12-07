Смертельная авария: в Щучинске водитель сбил пешехода и скрылся

Жительница Щучинская скончалась от травм, которые получила в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Лежащую на земле жительницу Щучинска обнаружили прохожие, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники, прибывшие на место, нашли возле пострадавшей осколки деталей машины. Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время аварии, передает 716kz.

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти и она скончалась. В полиции завели дело и ходе расследования установили владельца автомобиля, который совершил смертельный наезд.

"При визуальном сравнении обнаружено сходство деталей, изъятых с места происшествия, и повреждений на транспортном средстве. В ходе расследования автомашина изъята и водворена на специализированную стоянку. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование". Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

Полицейские задержали 31-летнего водителя арестованного автомобиля. Расследование проходит в рамках статьи 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Алматинской области 5 декабря произошла крупная авария, в которой погиб один человек. В результате столкновения трех автомобилей, один буквально смяло в гармошку.