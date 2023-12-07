Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смертельная авария: в Щучинске водитель сбил пешехода и скрылся

Смертельная авария: в Щучинске водитель сбил пешехода на "зебре" и скрылся Фото: Zakon.kz
Жительница Щучинская скончалась от травм, которые получила в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Лежащую на земле жительницу Щучинска обнаружили прохожие, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники, прибывшие на место, нашли возле пострадавшей осколки деталей машины. Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время аварии, передает 716kz.

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти и она скончалась. В полиции завели дело и ходе расследования установили владельца автомобиля, который совершил смертельный наезд.

"При визуальном сравнении обнаружено сходство деталей, изъятых с места происшествия, и повреждений на транспортном средстве. В ходе расследования автомашина изъята и водворена на специализированную стоянку. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование". Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

Полицейские задержали 31-летнего водителя арестованного автомобиля. Расследование проходит в рамках статьи 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Алматинской области 5 декабря произошла крупная авария, в которой погиб один человек. В результате столкновения трех автомобилей, один буквально смяло в гармошку.

Читайте также

Массовую драку со стрельбой устроили в Атырау
Массовую драку со стрельбой устроили в Атырау
Мария Мельникова
Акмолинская область Щучинск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: