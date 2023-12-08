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Помогая соседке павлодарец убил ее сожителя

Помогая соседке павлодарец убил ее сожителя Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Павлодаре 56-летний мужчина получил ограничение свободы за смерть соседа, сообщает Zakon.kz.

По информации Irbistv.kz, когда мужчина тащил выпившего соседа к дому, не смог его удержать и тот упал затылком на асфальт. От полученной травмы пострадавший скончался через несколько дней.

В суде установил, к мужчине в июле 2023 года обратилась женщина, сообщив, что сожитель побил ее и теперь не пускает домой. Она попросила вызвать полицию. Позвонив полиции, мужчина вышел на улицу. Там он встретил того самого соседа пьяным. Ударил его по лицу, чтобы привести в чувства.

"Держа соседа за горло, прошел несколько шагов и резко отпустил его, так как не смог удержать его. В этот момент он упал затылком прямо на асфальт, при этом лежал на спине, потерял сознание", – говорится в приговоре суда.

Спустя три дня от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Уголовное дело рассмотрели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сестра погибшего не настаивала на лишении свободы.

Мужчина получил полтора года ограничения свободы и его обязали выплатить почти два миллиона тенге родным погибшего.

9 ноября 2023 года Куандыка Бишимбаева задержали полицейские по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

Анастасия Стативкина
Павлодарская область
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