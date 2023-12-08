Годовалый ребенок оказался запертым в автомобиле возле дома в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске по улице Бульвар Гагарина по неосторожности захлопнулась дверь в салоне автомобиля марки Chevrolet Nexia. Мама, оставшегося внутри годовалого ребенка вызвала на помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.

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