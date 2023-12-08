Годовалый ребенок оказался запертым в автомобиле возле дома в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске по улице Бульвар Гагарина по неосторожности захлопнулась дверь в салоне автомобиля марки Chevrolet Nexia. Мама, оставшегося внутри годовалого ребенка вызвала на помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО с помощью инструментов помогли открыть транспортное средство и "вызволить малыша из засады".
"Во время спасательной операции маме ребенка пришлось всячески отвлекать его внимание, чтобы он не плакал. ДЧС ВКО напоминает родителям о соблюдении элементарных мер безопасности. Проявлять бдительность и не оставлять детей ни на минуту без присмотра, особенно в салоне автомобилей". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что годовалого малыша от удушения помог спасти диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript