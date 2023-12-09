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Серьезые ожоги и травмы: житель Степногорска пострадал на производстве

Серьезные ожоги и травмы: житель Степногорска пострадал на производстве Фото: Zakon.kz
39-летний житель Степногорска получил сильнейшие ожоги лица и тела, а также ушиб головы во время работы на производстве. В полиции расследуют все обстоятельства дела, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о серьезных травмах, которые получил работник одного из комбинатов Степногорска, поступило в полицию со станции скорой медицинской помощи. У госпитализированного с рабочего места 39-летнего мужчины врачи диагностировали сильнейшие ожоги и травму, передает AqmolaNews.

"Термический ожог лица, туловища, верхней и нижней конечности справа, запястья слева 2-3 степени, ушибленная рана лба справа" – такой диагноз поставили пациенту медики степногорской больницы. О случившемся врачи заявили в полицию, где начали расследование по части 1 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда" УК РК.

В полиции сообщили, что в рамках расследования назначены экспертизы, а также начата проверка на производстве госинспектором.

Ранее министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила во время выездного заседания Мажилиса, что работодателю проще заплатить штраф, чем устранить нарушения. Министр рассказала о травматизме на производстве в Казахстане.

Двумя неделями ранее председатель комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов сообщил, что за 2023 год в Казахстане на производстве погибли 175 человек. Показатель вырос за последние пять лет на 12%.

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