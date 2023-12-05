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Светлана Жакупова о травмах на производстве: Работодателю проще заплатить штраф, чем устранить нарушения

Казахстанским работодателям проще платить штрафы, чем устранять причины травм на производстве Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 5 декабря 2023 года на выездном заседании Мажилиса рассказала об уровне травматизма и смертности на производстве в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова при обсуждении проекта Концепции безопасного труда до 2030 года и законодательных изменений, которые должны усовершенствовать безопасность и охрану труда, привела актуальные данные по уровню травматизма на производстве. 

"Несмотря на позитивные сдвиги по сокращению производственного травматизма, ежегодно на предприятиях республики происходят 1,5 тыс. несчастных случаев. Из них около 200 со смертельным исходом. По итогам 2022 года в Казахстане зафиксировали более 600 случаев профзаболеваний, что на 87% больше по сравнению с 2021 годом", – заявила Светлана Жакупова.

При этом, добавила она, в 2023 году госинспекторы труда провели порядка 5,8 тыс. проверок, в ходе которых выявили 8936 нарушений законодательства, из них 23% по вопросам безопасности труда.

"Работодателям выдали 3741 предписание и наложили более 2000 административных штрафов на сумму 339 млн тенге. Очень низкие суммы. Работодателю порой легче заплатить штраф, чем устранить нарушение и вложиться в производство... В Кодексе об административных правонарушениях предлагается усилить ответственность за нарушения трудового законодательства в части замены санкции в виде предупреждения на административный штраф; привлечения к административной ответственности должностных лиц, отвечающих за соблюдения требований безопасности труда; увеличения штрафов за нарушение требований по безопасности труда", – предложила глава министерства.

5 декабря депутат Мажилиса Ерлан Саиров предложил установить персональную ответственность владельцев заводов за каждый случай травматизма.

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