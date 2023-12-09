Смерть на обочине: водитель минивэна сбил двух человек в пригороде Уральска

Не вписавшись в поворот на трассе пригорода Уральска водитель Toyota Ipsum сбил двух человек, которые меняли на обочине колесо у припаркованной машины. Оба пострадавших погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла 8 декабря в 08:42 часов на автодороге Уральск-Атырау, напротив городского кладбища. Водитель минивэна превысил скорость и не вписался в опасный поворот, из-за чего наехал на двух человек, которые меняли колесо у припаркованного автомобиля Opel, передает AstanaTV.

"Напротив городского кладбища водитель автомашины Toyota Ipsum превысил скоростной режим, и не соблюдая требования знака "Опасный поворот", допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной Opel. В результате ДТП водитель и пассажир Opel скончались на месте". Александр Плешаков, начальник УАП ДП ЗКО





В полиции начали расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Несколькими днями ранее жительница Щучинска скончалась от травм, которые получила в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.