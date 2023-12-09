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Мужчина напал на шестиклассницу в Семее

Мужчина напал на шестиклассницу в Семее Фото: скриншот с видео
В одном из районов Семея мужчина напал на шестиклассницу и схватил ее. Крики ребенка услышал полицейский и задержал нетрезвого мужчину, сообщает Zakon.kz.

Крики ребенка услышал участковый инспектор полиции и, выбежав на улицу, увидел, как мужчина схватил девочку.

"Он среагировал молниеносно, подошел к мужчине и отвел ребенка за свою спину, при этом держал девочку за руку, давая понять, что он рядом и не даст ее в обиду", – сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.

Полицейский доставил задержанного и ребенка в участок, после чего девочку передали родителям. В полиции отмечают, что ребенок не пострадал.

"Установлено, что ребенок учится в 6 классе одной из школ города Семей, проходя мимо одного из домов на мкр. Карагайлы, столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил ее. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени"". Пресс-служба ДП Абайской области

Нападавший задержан, полицейские начали досудебное расследование.


Ранее мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау.

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