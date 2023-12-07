Тело мужчины нашли в горящем доме пожарные ВКО
Пожар случился в одном из частных домов села Белоусовка Глубоковского района ВКО. Прибывшие на тушение пламени сотрудники ДЧС вынесли из огня тело мужчины. Им оказался 69-летний хозяин дома. Врачи на месте констатировали смерть пенсионера, передает Altaynews.
"Созданным звеном газодымозащитной службы внутри горящего дома был обнаружен и вынесен хозяин, 1954 года рождения. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Причина наступления гибели выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДЧС ВКО
Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на 20 кв.м жилья. Горели мебель, личные вещи и кровля дома. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
30 ноября утром в хостеле Алматы произошел крупный пожар. В огне погибли 13 человек, в их числе: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы. На следующий день полицейские задержали арендатора хостела.