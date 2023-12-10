Бабушка погибла, огнеборцы пострадали: серьезный пожар произошел в Костанае

9 декабря около полуночи г. Костанае по проспекту Абая загорелся одноэтажный частный 4-квартирный дом. Первыми на место вызова прибыли бойцы пожарной части № 6 г. Костанай в составе 3 единиц техники и 9 человек, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили спасатели, горели мебель, стены и кровля на площади 70 кв. м.



По словам соседей, внутри горящей квартиры находится пожилая хозяйка.

"Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымозащитников в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах приступило к поиску пострадавшей. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен", – говорится в сообщении портала alau.kz.

Несмотря на произошедшее, караул, передав командира отделения медикам, продолжил поиски пострадавшей.

"Составом караула во главе со старшим лейтенантом Джамбурчиным Талгатом было найдено тело хозяйки. Из огня были извлечены еще три газовых баллона. Предотвращено разрушение трех примыкающих соседних квартир". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

​Пожар был полностью потушен через 2 часа. Героями этой тревожной ночи, помимо Ержана и Талгата, стали пожарные: Мейрам Кадралинов, Айбат Менжибекұлы, Гани Марденов, Серик Жумашев, Жасулан Жуматов, Жумахан Негметжанов, Ренат Сартаев.

Утром 10 декабря в Костанайской городской больнице Ержана навестил аким области Кумар Аксакалов, который выразил признательность за мужество, решительность и профессионализм всем спасателям гарнизона.

За последний год Ержан уже дважды награждался от имени министра по ЧС за мужество в Аулиекольском пожаре и за спасение 6-летней девочки при пожаре в 9-этажном доме. Теперь готовится представление на Ержана Туралина уже к государственной награде.

Ранее сообщалось, что в Риддере из-за обогревателя в квартире вспыхнул пожар.