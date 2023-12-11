С холодными батареями в мороз столкнулись жители Риддера и Темиртау

На риддерской теплоцентрали произошел обрыв кабеля, в итоге обесточило котел номер два среднего давления, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, инцидент стал причиной падения температуры в теплосети.



"В 13:50 произошел обрыв кабеля на БШМ-2. В связи с чем, отработала защита короткого замыкания, повлекшая отключение секционного выключателя, что послужило причиной обесточивания второй секции КРУСН и отключение котлоагрегата станционного номер два. Отключение котла локализовано. В 19:00 котлоагрегат введен в работу. На 20:00 температура теплосети составляет 73 градуса, запланированное время выхода на температурный график 23:00", – говорится в сообщении.

Кроме того, на КарГРЭС-1 в Темиртау вышла из строя багерная насосная. В акимате города заявили, что работы по устранению нарушения идут усиленными темпами.

"Уважаемые жители, в следствие аварийного отключения багерной насосной на КарГРЭС-1, котлоагрегаты станции переведены на резервное топливо (мазут). Создан оперативный штаб. В настоящее время идет выравнивание температурного графика. Ведутся работы по устранению технологического нарушения", – сказали в акимате.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе (трубопровод, по которому транспортируется зола из системы золоудаления). К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.



В тот же период в ряде домов города Балхаша отключилось теплоснабжение после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены и подача тепла восстанавливается.

Кроме того, на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.