Пожизненный срок и 20 лет колонии получила пара из СКО за страшное преступление

К пожизненному лишению свободы и 20 годам колонии приговорили сожителей из Петропавловска за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Решение вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 октября 2026 года издание Qazaqstan Media, подсудимые проживали в Рабочем поселке. Мужчина с неполным средним образованием работал кондитером и ранее судим не был. Супруга трудилась санитаркой в перинатальном центре. Однако их судьбу круто изменил один интимный случай.

По словам людей, знакомых с ситуацией, 13-летняя девочка оказалась в доме подсудимых не случайно. Ее привел с собой приятель, родственник семейной пары.

"Компания сначала парилась в бане, а когда юноша уснул, гостья зашла в комнату к хозяевам, где и произошло сексуальное насилие. О случившемся стало известно после того, как родители пострадавшей школьницы обратились с заявлением в полицию", – говорится в сообщении.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал Вадима Жолана виновным по части 4 статьи 121 УК РК – насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней.

Его сожительница, Екатерина Шостак, проходила как пособница. При этом в непосредственном участии в насильственных действиях ее оправдали за недоказанностью. Однако факт соучастия в тяжелейшем преступлении был полностью доказан.

"Жолана Вадима Михайловича признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Шостак Екатерину признать виновной и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы", – зачитал решение судья Нурлан Нуршарыпов.

Наказание по этой статье безальтернативное и не предусматривает мягких санкций. Для женщин закон очерчивает рамки от 20 до 25 лет лишения свободы. Отбывать наказание Жолан будет в учреждении чрезвычайной безопасности, а Шостак – в колонии средней безопасности.

Суд также удовлетворил финансовые требования потерпевших. В долевом порядке с осужденных взыскано 3,6 млн тенге за проведение судебных экспертиз. Гражданский иск в пользу пострадавшей девочки удовлетворили полностью. Осужденные обязаны выплатить 6 млн тенге морального вреда.

Параллельно с приговором суд вынес частное постановление в отношении несовершеннолетних детей осужденной пары. У них остались девочка, 2013 года рождения, и мальчик, 2017 года. Его судьба разрешилась как раз в его день рождения – 5 октября. Теперь жизнью детей займутся государственные органы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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