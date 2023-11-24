Проиграл более 86 млн тенге карагандинцев на ставках: задержанным оказался юрист

В Караганде задержали юриста, который подозревается в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, он выманил у карагандинцев более 86 млн тенге и проиграл их, делая ставки в букмекерской конторе, сообщает Zakon.kz.

В Департамент полиции Карагандинской области поступило заявление жительницы Караганды. Она сообщила, что является предпринимателем и узнала о выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования. Информацию о предстоящем тендере растиражировал некий гражданин, представившийся индивидуальным предпринимателем.

"Именно он и сделал заманчивое предложение, гарантируя значительную прибыль. Но с условием, что денежные средства необходимо перечислить на его банковский счет. Он вел себя уверенно, подозрений не вызывал, и заявительница перевела мужчине 41 млн 500 тыс. тенге. Через некоторое время партнер перестал выходить на связь, прервав все контакты". Пресс-служба ДП Карагандинской области

После того, как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность афериста. Им оказался 23-летний юрист одной из организаций Караганды. Он полностью признал свою вину, пояснив, что ввел потерпевшую в заблуждение. Денежные средства, полученные преступным способом, подозреваемый использовал, делая ставки в букмекерской конторе". Начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

В ходе досудебного расследования по ст. 190 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РК полицейские установили причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам.

"Общая сумма ущерба составила 86 млн 400 тыс. тенге. Пришедшие преступным путем деньги удачу игроку не принесли", – добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

21 ноября 2023 года стало известно, что сотрудники Управления полиции Караганды задержали жителя Темиртау по подозрению в организации хакерской атаки. По версии следствия, он устроил "цифровое нападение" на одно из предприятий, похитив 63 млн тенге. Подробности здесь.