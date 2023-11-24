Проиграл более 86 млн тенге карагандинцев на ставках: задержанным оказался юрист
В Департамент полиции Карагандинской области поступило заявление жительницы Караганды. Она сообщила, что является предпринимателем и узнала о выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования. Информацию о предстоящем тендере растиражировал некий гражданин, представившийся индивидуальным предпринимателем.
"Именно он и сделал заманчивое предложение, гарантируя значительную прибыль. Но с условием, что денежные средства необходимо перечислить на его банковский счет. Он вел себя уверенно, подозрений не вызывал, и заявительница перевела мужчине 41 млн 500 тыс. тенге. Через некоторое время партнер перестал выходить на связь, прервав все контакты".Пресс-служба ДП Карагандинской области
После того, как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность афериста. Им оказался 23-летний юрист одной из организаций Караганды. Он полностью признал свою вину, пояснив, что ввел потерпевшую в заблуждение. Денежные средства, полученные преступным способом, подозреваемый использовал, делая ставки в букмекерской конторе".Начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
В ходе досудебного расследования по ст. 190 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РК полицейские установили причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам.
"Общая сумма ущерба составила 86 млн 400 тыс. тенге. Пришедшие преступным путем деньги удачу игроку не принесли", – добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
21 ноября 2023 года стало известно, что сотрудники Управления полиции Караганды задержали жителя Темиртау по подозрению в организации хакерской атаки. По версии следствия, он устроил "цифровое нападение" на одно из предприятий, похитив 63 млн тенге. Подробности здесь.