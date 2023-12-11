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Молодожены устроили беспредел на дороге и стрельбу в Туркестанской области

Молодоженов из Туркестанской области наказали за стрельбу в воздух Фото: pixabay
Очередной скандал со свадебным кортежем произошел в Казахстане. Молодожена из Туркестанской области и его друзей наказали за шумное поведение и стрельбу в воздух, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 11 декабря, при мониторинге соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором участники свадебного кортежа создали аварийно опасную ситуацию на дороге.


"Молодые люди стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию", – подчеркнули в полиции.


Полицейские выяснили, что свадебный кортеж нарушил ПДД в Сайрамском районе. 19-летнего молодого человека, который стрелял в воздух, задержали. В его отношении составили административный протокол. Парень пояснил, что стрелял из сигнального пистолета.

Остальных участников кортежа также наказали. Водителей трех автомобилей оштрафовали на 10 МРП каждого (34,5 тыс. тенге) за нарушение ПДД, одного из них также привлекли к ответственности еще по двум статьям КоАП РК.

Ранее очередной скандал со свадебным кортежем произошел в Шымкенте.

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