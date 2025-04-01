В Алматы легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком
По предварительным данным, Toyota Camry двигалась по улице Серикова в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
Водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим впереди транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Isuzu, двигавшимся в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
Из автомобиля Toyota Camry был извлечен пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, предположительно, в коме. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Camry мог скрыться с места происшествия, однако эта информация уточняется.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты.
Фото: Zakon.kz
В ходе осмотра автомобиля Toyota Camry было обнаружено отсутствие государственных регистрационных номеров. В багажнике найдены три комплекта номерных знаков: один транзитный, предположительно грузинского образца, и два комплекта казахстанских номеров. Специалисты сняли отпечатки пальцев с автомобиля для установления личности водителя.
В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия и личности водителя Toyota Camry. Сотрудники полиции призывают очевидцев ДТП предоставить имеющуюся информацию для содействия в расследовании.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы.