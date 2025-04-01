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Происшествия

В Алматы легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком

ДТП в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 21:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы в микрорайоне Кулагер на улице Серикова 1 апреля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Camry и грузовика Isuzu, в результате которого пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Toyota Camry двигалась по улице Серикова в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с резко затормозившим впереди транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Isuzu, двигавшимся в восточном направлении.​

Фото: Zakon.kz

В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Zakon.kz

Из автомобиля Toyota Camry был извлечен пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, предположительно, в коме. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Camry мог скрыться с места происшествия, однако эта информация уточняется.​

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты.

Фото: Zakon.kz

В ходе осмотра автомобиля Toyota Camry было обнаружено отсутствие государственных регистрационных номеров. В багажнике найдены три комплекта номерных знаков: один транзитный, предположительно грузинского образца, и два комплекта казахстанских номеров. Специалисты сняли отпечатки пальцев с автомобиля для установления личности водителя.​

В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия и личности водителя Toyota Camry. Сотрудники полиции призывают очевидцев ДТП предоставить имеющуюся информацию для содействия в расследовании.​


Ранее сообщалось о другом ДТП. Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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