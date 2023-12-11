Подробности взрыва в Костанае раскрыли в ДЧС

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Кайрат Касым раскрыл подробности взрыва, произошедшего 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды, сообщает Zakon.kz.

Что произошло?

Начальник областного ДЧС уточнил, что предположительно хлопок газовоздушной смеси произошел на территории Камаз-центра.

"По состоянию на 15:00 нам удалось извлечь из-под завалов трех человек. Один из них в тяжелом состоянии. Всего 13 человек пока, по предварительным спискам, это пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь. Двое отпущены домой". Кайрат Касым

По его словам, в больнице находятся семь человек.

Сколько человек остаются под завалами?

"Под завалами по спискам работодателей предположительно могут находиться еще до трех человек. Но неизвестно, сколько было еще лиц, которые не относились к этой организации, то есть клиенты". Кайрат Касым

Он подчеркнул, что сейчас ведутся аварийно-спасательные работы.

Какие услуги оказывали на территории Камазцентра?

"Я сейчас не могу сказать. Камаз-центр, что-то сервисное, связанное с машинами". Кайрат Касым

Что осложняет поиски?

Начальник ДЧС региона отметили, что поиски осложняют "конструкции огромной массы и большое загромождение той техники, которая повреждена, искорежена, и находится на территории".

"Но техники сейчас достаточно, количество уже пригнали. Расчистные работы, подготовка плацдарма для установки кранов проведена. Единственное, чего мы боимся, – это делать такие серьезные манипуляции инженерной техникой, чтобы не навредить тем, кто остался под завалами". Кайрат Касым

Поэтому, как подчеркнул спикер, "ювелирная работа практически вручную ведется".

Что стало причиной взрыва предварительно?

"Это уже нужно будет в результате расследования сказать. Но есть предположительно мнение, что возможно взрыв газовоздушной смеси, хлопок так называемый". Кайрат Касым

Погибших нет?

Также начальник ДЧС Костанайской области рассказал, что "сведений о погибших пока нет".

11 декабря 2023 года в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел взрыв газо-воздушной смеси. Сообщалось, что под завалами находятся семь человек, на месте развернут оперативный штаб.

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В ДЧС Костанайской области позднее сообщили, что из-под завалов вызволили двух человек. Подробности по ссылке.