19-летнего парня подозревают в домогательствах к школьнице в Мангистау

19-летнего жителя села Батыр Мангистауской области задержали полицейские. Парня подозревают в домогательствах к несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

8 декабря 2023 года жительница Мангистау обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 10-летней дочери неизвестный пишет сообщения интимного характера.

"Полиция задержала 19-летнего парня. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции региона.





Накануне в Instagram появилось видео, на котором видно, как мама пятиклассницы обнаружила в телефоне дочери ее переписку со взрослым мужчиной. Мужчина присылал девочке непристойные сообщения и требовал ее обнаженные фотографии. Женщина назначила встречу мужчине, после, когда молодой человек приехал на встречу, она сняла все это на телефон и вызвала полицию.





Ранее сообщалось о том, что в Кызылординской области учителя заподозрили в педофилии.



