Появиться на свет трем малышам помогли полицейские Атыруской области

В минувшие выходные полицейским Атырауской области пришлось помогать сразу трем женщинам, у которых роды начались в пути, сообщает Zakon.kz.

Все три случая произошли на трассах, сообщили в департаменте полиции региона. Так, на 597 километре дороги Актобе-Атырау-Астрахань к сотрудникам роты патрульной полиции обратился водитель, мужчина попросил помочь полицейских доставить жену в областной родильный дом, передает АкЖайык.

Еще один случай произошел на трассе Атырау-Уральск на посту около поселка Алмалы. К инспекторам службы роты патрульной полиции обратилась за помощью медсестра. Как оказалось, неподалеку сломалась машина скорой помощи, где находилась беременная женщина. Полицейские пересадили роженицу в свой служебный автомобиль и благополучно доставили женщину к медикам.

Третий случай также произошел на одной из трасс региона. Роженицу к врачам также сопроводили сотрудники полиции.

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Во всех трех случаях женщины успели доехать до врачей и благополучно родили. Так на свет появились две девочки и мальчик.

Накануне министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса рассказал, что казахстанских полицейских будут проверять на наркозависимость.