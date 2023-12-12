Чабаны заблудились во время метели в степи Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
12 декабря 2023 года около 00:24 в 15 км от села Коккайнар в Шуском районе поступило сообщение о том, что в одном из хозяйств пропали 2 чабана, сообщает Zakon.kz.
В процессе поисков, помимо полицейских, участвовали сотрудники акимата района, ДЧС и волонтеры. С помощью специальной машины "Грейдер" дороги расчистили от снега.
"В результате своевременного проведения поисковых мероприятий в 3 часа ночи чабаны и их скот были найдены. Состояние мужчин стабильное, медицинская помощь им не потребовалась", – рассказал начальник Шуского районного отдела полиции Динмухамбет Койториев.
Ранее сообщалось, что трое взрослых и ребенок потерялись в степи ВКО.
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