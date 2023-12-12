Чабаны заблудились во время метели в степи Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

12 декабря 2023 года около 00:24 в 15 км от села Коккайнар в Шуском районе поступило сообщение о том, что в одном из хозяйств пропали 2 чабана, сообщает Zakon.kz.

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