Спасатели Актюбинской области сутки искали заблудившегося в степи рабочего

В службу спасения Актюбинской области 26 декабря поступило сообщение о том, что 40-летний рабочий крестьянского хозяйства Шалкарского района направлялся в село Кауылжыр и заблудился, сообщает Zakon.kz.

Поисковые работы дали положительный результат, пропавший мужчина благополучно был найден 27 декабря в 47 км от Шалкарского района. Как уточняется, в медицинской помощи не нуждался.

"В поисково-спасательных работах приняли участие спасатели МЧС и четвероногий спасатель по кличке "Сальма" с кинологом, сотрудники ДП, МИО и местные жители", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи застряла в снежном заносе на трассе в Улытауской области.