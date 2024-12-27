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Происшествия

Спасатели Актюбинской области сутки искали заблудившегося в степи рабочего

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 22:29 Фото: скриншот видео
В службу спасения Актюбинской области 26 декабря поступило сообщение о том, что 40-летний рабочий крестьянского хозяйства Шалкарского района направлялся в село Кауылжыр и заблудился, сообщает Zakon.kz.

Поисковые работы дали положительный результат, пропавший мужчина благополучно был найден 27 декабря в 47 км от Шалкарского района. Как уточняется, в медицинской помощи не нуждался.

"В поисково-спасательных работах приняли участие спасатели МЧС и четвероногий спасатель по кличке "Сальма" с кинологом, сотрудники ДП, МИО и местные жители", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи застряла в снежном заносе на трассе в Улытауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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