Балкон обрушился с пятого этажа многоэтажки в Астане

В Астане в многоэтажке обрушился балкон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Патриот, женщина, стоявшая на балконе, спаслась чудом, успев ухватиться за металлические прутья. Инцидент случился в доме по улице Григория Потанина.

Балкон упал на четвертый этаж, там в этот момент никого не было.

В настоящее время жители дома жалуются, что с проблемой обрушившегося балкона их оставили без помощи. Департамент по ЧС отказался приезжать и выносить большие тяжелые фрагменты плиты. Устранение последствий, заявили в ДЧС, лежит на жителях дома и КСК.

А в КСК заявили "Патриоту", что такой функции, как устранение последствий обрушения балкона, в списке их обязанностей нет.

В минувшие выходные, 28 сентября, в Астане произошел взрыв газа в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась.