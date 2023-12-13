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Законодательство РК

Два пастуха со стадом баранов потеряли ориентир в степи в Алматинской области

зима Фото: pixabay
11 декабря 2023 года в 22:03 поступило сообщение о том, что в Алматинской области потерялись два пастуха со стадом баранов в Жамбылском районе, сообщает Zakon.kz.

Спасателям указали предположительную геолокацию, где они могут быть. Но связи с потерявшимися не было. Оперативная группа спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 10 человек, в том числе 1 кинологический расчет, выехала на поиски мужчин на трех единицах автотехники высокой проходимости. До места поисков расстояние от базы – 138 км.

"В 02:40 спасатели приступили к поискам в степи, в районе села Жартас. Операция по поиску мужчин проводилась в сильный ветер, метель и мороз. В 09:55 удалось найти первого пропавшего пастуха, в 10:15 нашли второго. Обоих нашли в степи в районе села Жартас. К счастью, люди не замерзли и не пострадали, несмотря на сильный мороз". Пресс-служба МЧС РК

Пастухи потеряли в степи ориентир, поэтому заблудились.

Как уточняется, спасены двое мужчин, 1984 и 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что чабаны заблудились во время метели в степи Жамбылской области.

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