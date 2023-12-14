Полицейские вернули домой четырех пропавших несовершеннолетних девочек

Во всех случаях в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетних обращались родители. Заявления поступили в Отырарском, Сарыагашском, Келесском и Жетысайском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В Отырарском районе 16-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Полицейские обнаружили ее в одном из парков Шымкента.

В Сарыагашском районе 15-летняя девушка не вернулась с учебы в колледже. Ее, оперативники отыскали на одной из съемных квартир Шымкента. В этом же городе, на другой арендованной квартире нашли другую пропавшую 17 девушку,.

13-летнюю жительницу Жетысайского района нашли в одном из парков Жетысая. Она так же вышла из дома не предупредив родных и не вернулась.



"Полицейские провели разъяснительную работу и предупредили несовершеннолетних девушек о том, что не стоит никуда выходить без разрешения взрослых. Родители подростков выразили огромную благодарность стражам порядка, которые с момента получения заявления, незамедлительно приняли все оперативные меры и благополучно вернули дочерей домой", – сообщили в ДП Туркестанской области.

Ранее в общественном фонде "Не молчи" рассказали об ужасающем происшествии: четверо мужчин изнасиловали девушку в Алматы. В полиции города заявили Zakon.kz о том, что назначена судебно-медицинская экспертиза.