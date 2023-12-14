Помощника акима и руководителя земельных отношений осудили в Павлодаре

Уголовное дело рассматривали в суде №2 Павлодара. На скамье подсудимых оказались руководитель отдела земельных отношений, помощник акима областного центра и посредник, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба областного суда порталу Pavlodarnews.kz, в марте главный городской земельщик через посредника получил 200 тыс. тенге от предпринимателя за общее покровительство и "действия, которые входили в его полномочия". Этот же посредник подделал документ для земельной комиссии.



"Чтобы ускорить положительное решение вопроса, в июле он передал помощнику акима города 200 тыс. тенге. Через месяц госслужащий получил еще одну взятку – 150 тыс., в том числе и за общее покровительство. Руководителю отдела земельных отношений предъявили обвинение в получении взятки – а помощнику градоначальника – за дачу взятки", – говорится в сообщении.

Действия посредника проходили по нескольким статьям: посредничество во взяточничестве, подделка и использование заведомо подложного документа, неоднократная дача взятки и покушение на дачу взятки.

Помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений и более активной роли, суд назначил 7 лет лишения свободы.

Отец троих малолетних детей и руководитель отдела земельных отношений признал свою вину и получил штраф – 50-кратную сумму взятки, 10 млн тенге.

Уточняется, что предприниматель также заплатит штраф – 26,6-кратную сумму взятки, или 5 320 000 тенге.

В доход государства взыскана сумма взятки с руководителя отдела 200 тысяч тенге, с помощника акима города – 350 тыс. тенге.

Оба чиновника пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее за взятку в 13 млн осудили начальника управления ДЧС Алматы.