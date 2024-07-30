Руководителя земельного департамента осудили на 8 лет

Туркестанский городской суд вынес приговоры руководителю Департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву А., его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела департамента Жетписову Б., сообщает Zakon.kz.

Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов в покушении на дачу взятки, передает Антикор.

Установлено, что Мырзаев и его сообщник Балтабаев завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.

"Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство, обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тыс. тенге из ранее оговоренных 5 млн тенге". Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву – 7 лет и Жетписову – 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного департамента по управлению земельными ресурсами и отдела земельных отношений города Туркестан.

Ранее, благодаря Антикору был осужден руководитель отдела в МЧС по Павлодарской области.