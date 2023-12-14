"Экибастузтеплоэнерго" опровергло информацию о снижении теплоснабжения

В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором неизвестный мужчина предупреждает о предстоящем снижении параметров теплоснабжения для проведения ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ, руководство ТОО "Экибастузтеплоэнерго" опровергло эту информацию, сообщает Zakon.kz .

Автор обращается к соседям, призывая "готовиться к худшему", ссылаясь на близкого родственника, который якобы узнал эту информацию от руководителей.

Через свой официальный аккаунт в instagram руководство ТОО "Экибастузтеплоэнерго" заявило, что Данная информацияне соответствует действительности и не имеет никакого отношения к Экибастузу.

Сообщаем, что температурный и гидравлический режимы тепловой сети в Экибастузе соответствуют заданным параметрам. Оборудование станции и тепловые сети работают в штатном режиме. Призываем вас доверять только достоверной информации и не распространять фейковые сообщения", - заявили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Также жителям города напомнили, что вся важная информация, связанная с теплоснабжением в Экибастузе, размещается в официальном аккаунте instagram ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Ранее в Министерстве энергетики заявили о полном восстановлении температурного режима на ТЭЦ в городах Риддер и Экибастуз. По информации ведомства, работы продолжаются только в Актау, где из 265 домов, оставшихся без тепла, подключено 120.