Река Урыль вышла из русла и разлилась по улицам села в ВКО

Из-за резкого снижения температуры река вышла из русла в районе села Урыль, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Инфоцентра региона, вода разлилась по улицам населенного пункта, подтопила девять дворовых территорий и хозяйственные постройки, а также попала в подвалы трех частных домов.

"На место незамедлительно выехал аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан. Силами районного ОЧС и местных исполнительных органов посредством мотопомп идёт откачка воды, задействована необходимая техника, заготовлен инертный материал. Для расчистки русла привлечена спецтехника. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха в населенном пункте около -30.

Ранее сообщалось, что в 8 областях Казахстана на 15 декабря объявлено штормовое предупреждение.