Цех обрушился в Атырау из-за взрыва цистерны с нефтью

14 декабря в 13:58 на моечно-паровой станции цеха №1 ТОО "Batys Petroleum", расположенной в южной производственной зоне Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с горящими остатками нефтяного шлама, сообщает Zakon.kz.

Из-за хлопков произошло частичное обрушение конструкций цеха.



"В то же время было запущено автоматическое пожарное устройство, а также пожарные подразделений НГПС ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", заключившая договор с ТОО "Batys Petroleum", провели работы по тушению пожаров". Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

На месте происшествия были задействованы 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС региона, 3 сотрудника и 1 единица техники "Центра медицины катастроф", ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" 5 человек 1 единица техники.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ДЧС Атырауская области провели разведку.

Ранее сообщалось, что в Костанае произошел взрыв газа, где под завалами оказалось 7 человек.