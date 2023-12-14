Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цех обрушился в Атырау из-за взрыва цистерны с нефтью

спасатели на месте взрыва Фото: gov.kz
14 декабря в 13:58 на моечно-паровой станции цеха №1 ТОО "Batys Petroleum", расположенной в южной производственной зоне Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с горящими остатками нефтяного шлама, сообщает Zakon.kz.

Из-за хлопков произошло частичное обрушение конструкций цеха.

"В то же время было запущено автоматическое пожарное устройство, а также пожарные подразделений НГПС ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", заключившая договор с ТОО "Batys Petroleum", провели работы по тушению пожаров". Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

На месте происшествия были задействованы 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС региона, 3 сотрудника и 1 единица техники "Центра медицины катастроф", ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" 5 человек 1 единица техники.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ДЧС Атырауская области провели разведку.

Ранее сообщалось, что в Костанае произошел взрыв газа, где под завалами оказалось 7 человек.

Читайте также

река вышла из берегов
Река Урыль вышла из русла и разлилась по улицам села в ВКО
кот, кража, Семей
Необычную кражу раскрыли полицейские Семея
Экибастуз, ТЭЦ, новость
"Экибастузтеплоэнерго" опровергло информацию о снижении теплоснабжения
Елена Беляева
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: