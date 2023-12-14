Грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области

Грузовой автомобиль с товаром полностью сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области. Чтобы потушить возгорание, потребовалось больше часа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Zakon.kz очевидец происшествия, 13 декабря на перевале Кордай в Жамбылской области сгорела грузовая "ГАЗель". По словам источника, в результате пожара был полностью уничтожен товар стоимостью около 30 млн тенге.





Информацию о возгорании подтвердили в ДЧС Жамбылской области. По данным департамента, о пожаре стало известно в 14:18.

"Поступило сообщение о пожаре автомобиля "ГАЗель" 2019 года выпуска на 170-м километре трассы "Алматы – Бишкек" в Кордайском районе. На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства ДЧС (одна единица техники и два человека личного состава). Пожар ликвидировали в 15:30", – сообщили в региональном ДЧС.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас экстренные ведомства устанавливают причину возгорания.

Ранее, в октябре 2023 года, грузовик сгорел на территории АЗС в Алматы.