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Грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области

Грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Грузовой автомобиль с товаром полностью сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области. Чтобы потушить возгорание, потребовалось больше часа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Zakon.kz очевидец происшествия, 13 декабря на перевале Кордай в Жамбылской области сгорела грузовая "ГАЗель". По словам источника, в результате пожара был полностью уничтожен товар стоимостью около 30 млн тенге.


Информацию о возгорании подтвердили в ДЧС Жамбылской области. По данным департамента, о пожаре стало известно в 14:18.

"Поступило сообщение о пожаре автомобиля "ГАЗель" 2019 года выпуска на 170-м километре трассы "Алматы – Бишкек" в Кордайском районе. На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства ДЧС (одна единица техники и два человека личного состава). Пожар ликвидировали в 15:30", – сообщили в региональном ДЧС.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас экстренные ведомства устанавливают причину возгорания.

Ранее, в октябре 2023 года, грузовик сгорел на территории АЗС в Алматы.

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Жамбылская область Кордай
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