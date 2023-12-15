Режим ЧС: пять тысяч человек вызволили из снежного плена спасатели Жамбылской области

Спасено порядка 5 тысяч человек в результате спасательных работ в Жамбылской области. Информация о погибших не зарегистрирована.

По состоянию на 06.00 15 декабря спасено 2413 человек, в их числе 90 детей. Около 600 человек вернулись домой, 1813 человек размещены в пунктах обогрева. Трое граждан доставлены в Кордайскую районную центральную больницу, их состояние стабильное. Всего за два дня было спасено более 5 тысяч человек.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





Спасательные работы продолжаются. Организована линия экстренной помощи областного управления МЧС.

В настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно 9 пунктов обогрева на 825 мест. Задействованы 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время, по информации транспортной прокуратуры Шуского района, пассажирские поезда начали движение, обстановка на контроле.

Ситуация в остальных населенных пунктах вследствие погодных условий остается стабильной.

Ранее решением акима Жамбылской области Е. Карашукеева 14 декабря 2023 года объявлена ЧС природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов. Просим не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

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