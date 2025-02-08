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Происшествия

Два школьных автобуса с детьми застряли в снежном заносе на трассе в Костанайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 19:41 Фото: Zakon.kz
Спасатели МЧС Казахстана 8 февраля эвакуировали 11 детей и двух взрослых из автобусов, застрявших в снежном заносе в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел на 20-м километре автодороги Аулиеколь – Жолдама вблизи поселка Амантогай. Два автобуса, следовавшие на соревнования, оказались заблокированы снегом.

"Сотрудниками МЧС в пункт обогрева в селе Амантогай эвакуированы 13 человек, из них 11 детей", – говорится в сообщении.

Под руководством председателя Комитета предупреждения ЧС Серика Джунисбекова спасатели МЧС отбуксировали все транспортные средства на очищенный участок дороги.

По данным ведомства, пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее на трассе около Аркалыка застрял автомобиль скорой помощи, который вез подростка. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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