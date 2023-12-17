Спецтехника МЧС РК переехала машину: спасатели предупредили об очередном фейке
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В Казнете распространяется информация о том, что спецтехника МЧС на трассе переехала и буквально раздавила машину, сообщает Zakon.kz.
Между тем в министерстве заявили, что опубликованное обвинение не соответствует действительности.
"Фактов происшествий с техникой МЧС, привлекаемой к спасательным работам в Жамбылской области, не зарегистрировано. Жалоб от граждан не поступало. Напоминаем о том, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность!"Пресс-служба МЧС РК
Ранее в Казнете распространился фейк о социальных выплатах. В рассылке говорилось, что казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет полагаются специальные социальные выплаты. Эту информацию в Минтруда опровергли.
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