Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы
Фото: Zakon.kz.
На улице Торайгырова, вблизи улицы Саина, в Алматы мужчина, будучи в неадекватном состоянии, лег на проезжую часть. Его переехал автомобиль. Пострадавший скончался до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.
ДТП случилось вечером 17 декабря в Алматы. Все произошло на улице Торайгырова, вблизи улицы Саина, в Алматы.
Фото: Zakon.kz.
По данным очевидцев, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пытался остановить проезжающие машины на своем пути.
Фото: Zakon.kz.
Один из автомобилей, Hyundai Accent, избежал столкновения, сумев своевременно уйти от мужчины. Однако водитель Toyota Camry не заметил его на проезжей части, что привело к наезду.
Фото: Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz.
"Мужчина был в черной одежде, а улица практически не была освещена, что сильно затруднило видимость. Водитель не смог заметить его своевременно и осознал наличие человека под колесами лишь после того, как проехал несколько десятков метров. События развивались стремительно", – сообщил корреспонденту Zakon.kz очевидец.
Фото: Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz.
По словам свидетеля, мужчина еще дышал, но скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники службы спасения.
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