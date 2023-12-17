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Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы Фото: Zakon.kz.
На улице Торайгырова, вблизи улицы Саина, в Алматы мужчина, будучи в неадекватном состоянии, лег на проезжую часть. Его переехал автомобиль. Пострадавший скончался до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.
ДТП случилось вечером 17 декабря в Алматы. Все произошло на улице Торайгырова, вблизи улицы Саина, в Алматы.

Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.

По данным очевидцев, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пытался остановить проезжающие машины на своем пути.


Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.

Один из автомобилей, Hyundai Accent, избежал столкновения, сумев своевременно уйти от мужчины. Однако водитель Toyota Camry не заметил его на проезжей части, что привело к наезду.

Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.


Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.

"Мужчина был в черной одежде, а улица практически не была освещена, что сильно затруднило видимость. Водитель не смог заметить его своевременно и осознал наличие человека под колесами лишь после того, как проехал несколько десятков метров. События развивались стремительно", – сообщил корреспонденту Zakon.kz очевидец.


Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.


Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

Фото: Zakon.kz.


По словам свидетеля, мужчина еще дышал, но скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники службы спасения.

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