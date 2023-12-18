Крупный пожар потушили на складском помещении в Алматы

В Алматы 18 декабря 2023 года произошло загорание складских помещений по проспекту Райымбека в Алмалинском районе, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.

С момента прибытия противопожарных подразделений на месте происшествия был создан штаб, координирующий ЧП.





"Сообщение о пожаре мы получили поздно. На месте происшествия работал оперативный штаб, было создано три боевых участка, на тушение пожара и защиту соседних складов мы ввели пожарные стволы", – прокомментировал заместитель начальника ДЧС Алматы Асан Айтеев.

Фото: ДЧС Алматы

Потушить пожар было сложно из-за высокой пожарной загрузки складских помещений. Это способствовало быстрому распространению пожара, высокой температуре, а также плотному задымлению.

Однако огнеборцам удалось не допустить распространения огня, таим образом большая часть имущества предпринимателей не сгорела.

Пожар локализован в 8:50, ликвидирован в 9:45. Жертв и пострадавших нет. Всего на тушение пожара задействовано более 30 единиц техники и 100 человек личного состава.

Ранее мы рассказывали о том, как пожарные Павлодара спасли жизнь 8-летнему мальчику: его вынесли с балкона горящей квартиры.