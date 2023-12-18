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Крупный пожар потушили на складском помещении в Алматы

Крупный пожар потушили на складском помещении в Алматы Фото: ДЧС Алматы
В Алматы 18 декабря 2023 года произошло загорание складских помещений по проспекту Райымбека в Алмалинском районе, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.

С момента прибытия противопожарных подразделений на месте происшествия был создан штаб, координирующий ЧП.


"Сообщение о пожаре мы получили поздно. На месте происшествия работал оперативный штаб, было создано три боевых участка, на тушение пожара и защиту соседних складов мы ввели пожарные стволы", – прокомментировал заместитель начальника ДЧС Алматы Асан Айтеев. 
Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Потушить пожар было сложно из-за высокой пожарной загрузки складских помещений. Это способствовало быстрому распространению пожара, высокой температуре, а также плотному задымлению. 

Однако огнеборцам удалось не допустить распространения огня, таим образом большая часть имущества предпринимателей не сгорела. 

Пожар локализован в 8:50, ликвидирован в 9:45. Жертв и пострадавших нет. Всего на тушение пожара задействовано более 30 единиц техники и 100 человек личного состава. 

Ранее мы рассказывали о том, как пожарные  Павлодара спасли жизнь 8-летнему мальчику: его вынесли с балкона горящей квартиры. 

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