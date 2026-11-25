Сегодня, 25 ноября 2026 года, в Алматы в складском помещении произошел пожар. Его ликвидируют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

О возгорании стало известно из социальных сетей. В частности, кадрами пожара в Threads поделилась пользовательница под ником gumcxfy.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК:

"Сегодня на пульт "112" поступило сообщение о задымлении в складском помещении в Турксибском районе Алматы по улице Стасова. К месту вызова оперативно направили пожарные расчеты. По прибытии спасателей склад уже был охвачен открытым пламенем. Пожарные работают по повышенному номеру вызова".

В МЧС отметили, что работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

Обновлено в 08:31

"В 08:25 пожар локализован. Для защиты расположенных в непосредственной близости складских помещений были поданы пожарные стволы на тушение и защиту. Угроза распространения огня на соседние склады снята. К тушению привлечена техника "Алматы Су", обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве пояснили, что тушение осложнялось конструктивными особенностями здания: металлический каркас, стены обшиты сэндвич-панелями.

Высота строения составляет около 10 метров. Силы и средства продолжают работу на месте происшествия.

В 09:28 в МЧС заявили о ликвидации пожара и предоставили подробную информацию:

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным, в Турксибском районе Алматы по ул. Стасова произошло возгорание складского помещения. До прибытия пожарных подразделений на месте наблюдалось открытое горение с интенсивным выделением густого дыма. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой. В связи с обстановкой на месте происшествия силы и средства МЧС были задействованы по повышенному рангу вызова. Для обеспечения эффективного тушения была организована бесперебойная подача воды. Пожарные подразделения провели необходимые работы по локализации и полной ликвидации возгорания".

Отмечается, что информация по пострадавшим не поступала.

24 ноября 2026 года полицейские спасли табун лошадей из полыхающей на трассе фуры. Инцидент произошел около 09:15 на 175-м км Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу.