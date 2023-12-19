Алматинцы ощутили землетрясение в два балла
Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от г. Алматы на территории Китая, сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.
- Энергетический класс землетрясения 12.6.
- Магнитуда MPV 6.0.
- Координаты эпицентра 40.16° с.ш. 77.84° в.д.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.
При землетрясении:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!*
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен.
5. Покиньте помещение
( *в многоэтажных домах – после прекращения толчков )
6. Отключите воду, газ электричество.
7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
9. Будьте готовы к повторным толчкам.
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Накануне в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое унесло жизни, по последним данным, 111 человек. Более двух сотен человек получили ранения.