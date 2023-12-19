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Алматинцы ощутили землетрясение в два балла

Алматинцы ощутили землетрясение в 2 балла Фото: Zakon.kz
В 07:44 19 декабря по времени Алматы землетрясение, которое произошло на территории Китая, ощутили жители Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от г. Алматы на территории Китая, сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

  • Энергетический класс землетрясения 12.6.
  • Магнитуда MPV 6.0.
  • Координаты эпицентра 40.16° с.ш. 77.84° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

При землетрясении:

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!*

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

3. Отойдите от мебели, окна, люстры.

4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен.

5. Покиньте помещение

( *в многоэтажных домах – после прекращения толчков )

6. Отключите воду, газ электричество.

7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

9. Будьте готовы к повторным толчкам.

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Накануне в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое унесло жизни, по последним данным, 111 человек. Более двух сотен человек получили ранения.

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