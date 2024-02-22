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Алматинцы ощутили землетрясение в два балла

землетрясение Фото: Indiana university
Алматинцы ощутили землетрясение в два балла, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло 22 февраля в 00:26.

Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая, пишет сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Энергетический класс землетрясения – 12.6. Магнитуда MPV – 4.6. Глубина – 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Отметим, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.

Ранее сообщалось, какие меры принимает МЧС после землетрясения в Алматы.

Елена Беляева
Алматы
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