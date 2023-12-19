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Землетрясение в Китае: 95 человек погибли, десятки ранены

Землетрясение в Китае: 95 человек погибли, десятки ранены Фото: Zakon.kz
Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло на северо-западе Китая в понедельник, унесло жизни 95 человек. Еще две сотни жителей регионов получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером в понедельник, 18 декабря.ю в уезде Цзишишань китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщают местные власти, к четырем утра вторника стало известно о 95 погиблих и 200 раненных в двух провинциях региона, пишет Синьхуа.

Как сообщили в штабе помощи при землетрясениях, эпицентр находился всего в 5 км от границы между двумя провинциями. Во многих районах Цинхая ощущались сильные толчки.

Как стало известно ранее, эпицентр располагался на расстоянии 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу), в котором проживают около трех млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

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