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Миллионные вложения в фильмы: прокуратура Алматы выявила проблемы в киноиндустрии

Миллионные вложения в фильмы: прокуратура Алматы выявила проблемы в киноиндустрии, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:26 Фото: unsplash
Прокуратурой Алматы проведена проверка состояния законности при освоении бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино за 2019-2023 годы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, установлены факты неэффективного финансирования национальных фильмов, выраженных в отсутствии экономической целесообразности их финансирования.

"В период 2019-2021 годы кинофильм "Выбор" профинансирован на всех этапах его производства в полном объеме на сумму 500 млн тенге. Однако, несмотря на полную государственную поддержку, указанный фильм так и не вышел в прокат. Тогда как, согласно п. 1 ст. 12 Закона РК "О кинематографии", государственная финансовая поддержка предоставляется для организации производства, проката и показа национальных фильмов и связанных с этим мероприятий, а также продвижения национальных фильмов за рубежом", – рассказали в прокуратуре Алматы 8 октября 2024 года.

Более того, не получено прокатное удостоверение к данному фильму, что противоречит п. 1 ст. 14 закона (на фильм, признанный национальным, выдается удостоверение национального фильма).

"Таким образом, государство лишено возможности получения 20% доли дохода от проката и показа фильма, предусмотренного законодательством".Прокуратура Алматы

Аналогично получилось и с фильмом "Тырналар", который не вышел в прокат, но был профинансирован на сумму 421 млн тенге.

"С 2019 года не внедрена в действие единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов, которая позволила бы отслеживать статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны, а также по бюджету фильма".Прокуратура Алматы

Отдельные нарекания вызывает работа экспертного совета, которым проводится не объективный отбор кинопроектов. Более того установлены факты, где продюсеры, режиссеры, актеры, учредители кинокомпаний одновременно являлись членами экспертного совета, и в последующем проект получил финансирование, что противоречит постановлению правительства РК №113 от 15.03.2019 года.

"Результаты проверки свидетельствуют о том, что несмотря на оказываемую огромную государственную финансовую поддержку, ожидаемые цели и задачи не достигнуты. По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, а также заместитель председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино".Прокуратура Алматы

12 июня 2024 года стало известно, что выдачу прокатного удостоверения на кинофильмы усложнят в Казахстане.

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