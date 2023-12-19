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Законодательство РК

Помогавшего иностранным мошенникам казахстанца задержал КНБ

Помогавшего иностранным мошенникам казахстанца задержал КНБ Фото: пресс-служба КНБ РК
Сотрудники КНБ при содействии прокуратуры задержали гражданина Казахстана по подозрению в незаконном использовании сетей связи. По версии следствия, он помогал мошенникам обманывать казахстанцев из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 19 декабря, задержанного подозревают в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений. Следствие полагает, что мужчина оказывал иностранцам услуги, позволявшие маскировать звонки на казахстанские номера. Иностранные граждане использовали эту маскировку для мошенничества.

Изъятое оборудование

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские. В результате подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", – говорится в сообщении КНБ.


Подробности дела не разглашают в интересах следствия. Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 210 УК РК.

Ранее стало известно, что казахстанцев начнут наказывать за покупку номеров для телефонных мошенников.

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