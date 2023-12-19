Разбившийся в Актюбинской области минивэн со школьниками ехал без сопровождения полиции

На брифинге для журналистов 19 декабря в ДП Актюбинской области рассказали подробности аварии, в которой погибли три человека: ученики 10 и 11 классов и 25-летний учитель географии Темирастауской средней школы села Жаныс би Иргизского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника ДП Актюбинской области Ардан Саймагамбетов, за три дня до начала районной олимпиады, куда направлялись учащиеся, школы подали заявки на сопровождение полицейскими машинами транспорта с детьми. Однако разбившегося в аварии минивэна Toyota Alphard в этом списке не было.





Выяснилось, что дети должны были ехать на другой машине – той самой, которую сопровождали полицейские. Однако из-за ухудшения погоды родители школьников решили не отпускать их в райцентр Иргиз на олимпиаду. Позже пятеро учеников 10 и 11 классов все же отправились в путь – уже на минивэне, которым управлял родной брат одной из погибших школьниц. Водителю 25 лет, его здоровью ничего не угрожает, с ним работают психологи.





Фото: ДП Актюбинской области

Известно, что автомобиль Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В машине, помимо водителя, находились шесть пассажиров – пятеро детей и учитель географии, который также занимал должность заместителя директора школы. Двое детей и учитель погибли в аварии, три ребенка и водитель выжили.





Фото: ДП Актюбинской области

Выжившие дети – две ученицы 15 и 16 лет, а также 15-летний школьник – находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным Управления здравоохранения, у детей закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, есть раны и ушибы.



Село Жаныс би, откуда выехали десять учеников, находится в 40 километрах от районного центра – Иргиза, где сегодня в 9:00 провели районную олимпиаду среди школьников для последующего отбора на участие в республиканской олимпиаде.







Фото: ДП Актюбинской области

В ходе этой трагедии вскрылась важная проблема района: отсутствие школьных автобусов. На весь Иргизский район есть всего лишь один пришкольный транспорт, который закреплен за гимназией. 19 декабря на место ЧП от акимата выехали заместитель акима области, руководители управлений образования, здравоохранения и представитель ДП Актюбинской области. Они намерены разобраться с деталями происшествия на месте, а также оказать моральную и материальную помощь семьям погибших и пострадавших.







Фото: ДП Актюбинской области

В полиции возбудили и расследуют дела по двум статьям в отношении водителя: ч. 4 345 УК РК ("Нарушение правил ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), а также ст. 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"). Водителя взяли под стражу и водворили в изолятор временного содержания.



Ранее стало известно, что утром 19 декабря на трассе Самара –Шымкент вблизи поселка Кызылжар произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое детей и взрослый мужчина.