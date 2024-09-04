В Актюбинской области убили школьника
В пресс-службе регионального Департамента полиции уточнили, что районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего.
Также, как отмечено в публикации издания "Диапазон", все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.
Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.
В дополнении сказано, что все произошло вне уроков в ночное время.
Глава управления образования области Жайык Султан заявил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.
Кроме того, 3 сентября рабочая группа управления образования побывала в селе, в школе принимают меры по усилению дисциплины среди детей и их безопасности, профилактике буллинга. Также решаются вопросы организации свободного времени школьников.
Ранее стало известно, что в Тупкараганском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля, в результате которого один ребенок погиб.