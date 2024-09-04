В Актюбинской области убили школьника

В начале учебного года во время драки погиб ученик 9 класса из Актюбинской области. Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в селе Кенесту, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции уточнили, что районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего.

Также, как отмечено в публикации издания "Диапазон", все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

В дополнении сказано, что все произошло вне уроков в ночное время.

Глава управления образования области Жайык Султан заявил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Кроме того, 3 сентября рабочая группа управления образования побывала в селе, в школе принимают меры по усилению дисциплины среди детей и их безопасности, профилактике буллинга. Также решаются вопросы организации свободного времени школьников.

Ранее стало известно, что в Тупкараганском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля, в результате которого один ребенок погиб.