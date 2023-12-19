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Законодательство РК

Аферист взял 2 млн тенге с жертв за трудоустройство в Кызылординской области

аферист присвоил деньги Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По 1 млн с каждого взял аферист за трудоустройство двоих жертв в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Со слов потерпевших, в декабре 2022 года неизвестный пообещал помочь в трудоустройстве и присвоил их деньги, с каждого по 1 млн тенге.

Обещанной работы они не получили, деньги им не вернули.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Кызылорды. Мужчину заключили в изолятор временного содержания.

По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

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Данияр Кунафин
Кызылорда
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