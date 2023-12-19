Аферист взял 2 млн тенге с жертв за трудоустройство в Кызылординской области

По 1 млн с каждого взял аферист за трудоустройство двоих жертв в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Со слов потерпевших, в декабре 2022 года неизвестный пообещал помочь в трудоустройстве и присвоил их деньги, с каждого по 1 млн тенге.

Обещанной работы они не получили, деньги им не вернули.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Кызылорды. Мужчину заключили в изолятор временного содержания.

По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество".